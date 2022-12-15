Росія стягує сили для спроб нового наступу на заході Донецької області

Російські війська стягують усі свої сили і можуть розпочати наступ на заході Донецької області, щоб спробувати захопити її повністю, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"Схоже, що російські війська переміщують важку техніку з тилових районів Луганської області до районів поблизу нинішньої лінії фронту вздовж кордонів Харківсько-Луганської області та переформували та повторно консолідували своє угруповання сил уздовж цієї лінії", - йдеться у повідомленні.

За оцінками західних вчених, російські війська можуть розраховувати розпочати наступ у західній Донецькій області для розвитку незначного прогресу, досягнутого у листопаді в районі Вугледара-Павлівки.

Аналітики вважають, що російські війська, ймовірно, намагатимуться захопити повністю всю Донецьку область, і потенційні майбутні наступи на заході Донецької області можуть бути спрямовані на доповнення до поточних наступальних операцій на західних околицях Донецька та навколо Бахмута.

Разом із тим, незважаючи на потенціал нових наступальних операцій, ISW продовжує оцінювати те, що російські бойові можливості залишаються деградованими, і що російські війська навряд чи зможуть захопити стратегічно важливу територію найближчими місяцями.