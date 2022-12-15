Події

07:15 15.12.2022

Окупанти мінують дачні ділянки та узбережжя річок у Херсонській області

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Окупанти мінують дачні ділянки та узбережжя річок у Херсонській області

Російські окупанти мінують дачні ділянки та узбережжя річок у Херсонській області, а окупаційна влада в Запорізькій області працює над переключенням атомної електростанції в енергетичну систему Росії, повідомляє Генеральний штаб України.

"За наявною інформацією, окупанти замінували дачні ділянки та узбережжя річок Конка і Чайка в межах Олешківської міської територіальної громади Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

Ворог примусово евакуював громадян України, які проживали на острові Великий Потьомкінський поблизу Херсона, на поки що підконтрольну російським загарбникам територію.

Крім того, окупаційна влада проводить роботи з переключення Запорізької атомної електростанції до енергетичної системи Російської Федерації.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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