ЗС України відбили ворожі атаки в районах шести населених пунктів

Збройні сили України за добу відбили ворожі атаки в районах 6 населених пунктів, повідомляє Генеральний штаб.

"За минулу добу наші воїни відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Верхньокам’янське, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Веселе та Мар’їнка Донецької області", - йдеться у повідомленні.

На волинському та поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На сіверському напрямку ворог завдав вогневого впливу по районах Липівки та Хрінівки Чернігівської області.

На куп’янському напрямку обстріляли позиції наших військ в районах населених пунктів Червона Зоря, Красне, Стариця, Дворічна та Новомлинськ на Харківщині.

На лиманському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Макіївка, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Ямполівка, Торське і Ведмеже на Донеччині.

На бахмутському напрямку обстріляно райони сімнадцяти населених пунктів. Серед них - Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Григорівка, Бахмут, Озарянівка, Північне та Опитне Донецької області. Також загарбники завдали авіаудару поблизу міста Бахмут.

На авдіївському напрямку вогневого ураження зазнали позиції наших військ в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка та Мар’їнка. Біля останнього зафіксовано і ворожий авіаудар.

На новопавлівському напрямку окупанти стріляли по Вугледару, Пречистівці та Нескучному Донецької області. Завдали авіаційний удар в районі міста Вугледар.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує обстрілювати позицій наших військ та цивільну інфраструктуру вздовж правого берега річки Дніпро. Постраждали райони дев’ятнадцяти населених пунктів. Зокрема, Времівка і Новопіль Донецької області; Гуляйпілське, Оріхів, Мала Токмачка на Запоріжжі; Нововоронцовка, Осокорівка, Новотягинка, Токарівка, Янтарне Херсонської області та місто Херсон.