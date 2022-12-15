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01:18 15.12.2022

Кулеба про визнання Сенатом Чехії Голодомору в Україні геноцидом: Відповідальність за всі минулі та нинішні російські злочини неминуча

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Кулеба про визнання Сенатом Чехії Голодомору в Україні геноцидом: Відповідальність за всі минулі та нинішні російські злочини неминуча

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував Сенату Чехії за визнання Голодомору геноцидом українського народу та вшанування пам'яті мільйонів жертв цього злочину.

"Сенат Чехії визнав Голодомор геноцидом українського народу. Я вдячний чеським друзям за вшанування мільйонів жертв цього радянського злочину та відновлення історичної справедливості. Відповідальність за всі минулі та сучасні російські злочини неминуча", - написав він у Twitter.

Теги: #голодомор #україна #мзс #чехія

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