ВАКС конфіскував майно у Януковича на користь держави

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) задовольнив позов Міністерства юстиції та стягнув у дохід держави рухоме, нерухоме майно та кошти експрезидента Віктора Януковича, а також наближених до нього осіб, повідомляє пресслужба суду.

"Так, ВАКС стягнув у дохід держави рухоме, нерухоме майно та кошти, а саме – Центр відпочинку та здоров’я та житловий будинок (площею 825,8 кв.м), що знаходяться у с. Нові Петрівці (Вишгородський район, Київська область), декілька машиномісць у підземному паркінгу, квартиру, будинок, судно марки “Бриг”, 100% частки у статутному капіталі ТОВ "Танталіт", а також у ТОВ "Дом Лєсніка", грошові кошти у сумі 31 047 676,73 грн та 84 964,60 дол США", - йдеться у повідомленні.

Суд обрав зазначеним особам санкцію, передбачену п. 1-1 ч.1 ст.4 Закону України "Про санкції".

Крім того, у Януковича конфісковано 537 історико-культурних і матеріальних цінностей, творів мистецтва (картини, антикварні меблі тощо). Їхня оцінна вартість становить понад 18 млн 778 тис. євро.

У пресслужбі зазначили, що апеляційна скарга може бути подана до Апеляційної палати ВАКС упродовж 5 днів із дня оголошення рішення.

Як повідомлялося, 17 листопада Міністерство юстиції України 16 листопада подало черговий позов до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) щодо конфіскації активів експрезидента Віктора Януковича.