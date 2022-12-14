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21:48 14.12.2022

Конгресмени-демократи вимагають від Meta продовжити блокування облікового запису Трампа у фейсбуці

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Конгресмени-демократи вимагають від Meta продовжити блокування облікового запису Трампа у фейсбуці

Група конгресменів від Демократичної партії США закликала компанію Meta продовжити обмеження на аккаунт експрезидента США Дональда Трампа в соцмережі фейсбук.

"Ми закликаємо Meta та її керівництво продовжити блокування облікового запису колишнього президента Дональда Трампа після січня", - йдеться у листі, підписаному членами Палати представників Адамом Шиффом, Андре Карсоном та Кеті Кастор, а також - сенатором Шелдоном Вайтхаусом.

За їхніми словами, у разі зняття обмежень Трамп продовжить розміщувати "шкідливий контент щодо виборів", який експрезидент США нині поширює в соцмережі Truth Social.

"Його риторика є лише мотивацією до закликів до насильства, і Meta несе відповідальність за те, щоб не допустити такої риторики", - зазначили вони.

Заклик демократів пролунав на тлі того, що компанія Meta має найближчими тижнями ухвалити рішення про те, продовжить вона блокування акаунту Трампа, чи ні. Обмеження на його обліковий запис були запроваджені після подій у січні 2021 року, які призвели до заворушень у Капітолії.

 

 

Теги: #сша #трамп #соцмережі #демократи

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