Глава ВООЗ сподівається, що скоро COVID-19 та віспа мавп перестануть бути серйозною глобальною загрозою

Глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус сподівається, що найближчим часом коронавірус COVID-19 та віспа мавп можуть перестати бути суттєвою глобальною загрозою, повідомляють західні ЗМІ у середу.

Глава ВООЗ вважає, що ці захворювання "можливо, скоро перестануть бути глобальною пріоритетною загрозою". На його думку, це може статися вже наступного року.

Говорячи про коронавірус, він зазначив, що "рік тому варіант захворювання "омікрон" призводив до смерті 50 тис. осіб на тиждень. А минулого тижня було менше ніж 10 тис. смертей. Це все ще дуже багато, але показує, що ми рухаємося у правильному напрямі".

"Коронавірус не зникне, і країнам потрібно буде вчитися контролювати це захворювання, так само, як вони роблять з іншими респіраторними захворюваннями: такими, як грип".

Експерти ВООЗ проводять зустрічі раз на декілька місяців, щоб визначити, чи коронавірус продовжує бути "надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я, яка викликає міжнародне занепокоєння" (PHEIC). Такий статус дозволяє викликати координовану міжнародну реакцію та може надати доступ фінансування для співпраці у боротьбі із захворюванням.

У свою чергу директор Програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я доктор Майкл Раян заявив, що COVID-19 не втратить статусу PHEIC, доки "існує величезна частина населення, яка ще не була вакцинована".