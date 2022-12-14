Окупанти за добу завдали по цивільній інфраструктурі України 7 ракетних і 23 авіаудари, здійснили понад 10 обстрілів із РСЗВ

Російські окупанти за минулу добу завдали семи ракетних і 23 авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі міст Курахове та Костянтинівка (Донецька обл.), а також здійснили понад 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що під обстріл із РСЗВ, зокрема, потрапило м. Херсон.

У Генштабі повідомляють, що російські загарбники зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на бахмутському та авдіївському напрямках, а також намагаються покращити тактичне становище на куп'янському та лиманському напрямках.

"Ворог завдав ударів іранськими ударними БПЛА "Шахід-136/131" із напрямку східного узбережжя Азовського моря по об'єктах критичної інфраструктури Київської області. Усі 13 БпЛА окупантів збиті", - наголошують у відомстві.

Там уточнюється, що на волинському та поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На сіверському та слобожанському напрямках ворог обстріляв райони населених пунктів Леонівка, Бучки і Гай Чернігівської області; Середина-Буда та Кучерівка на Сумщині та Глибоке, Стариця, Новомлинськ і Дворічна Харківської області. Задіяв ударний БпЛА біля Кіндратівки Сумської області.

На куп'янському напрямку загарбники обстріляли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії позиції українських військ у районах Кислівки і Котлярівки Харківської області та Новоселівського і Стельмахівки на Луганщині.

На лиманському напрямку від вогневого впливу окупантів постраждали райони Площанки, Невського, Червонопопівки Луганської області та Діброви і Григорівки на Донеччині.

На бахмутському напрямку противник обстрілював, зокрема, райони населених пунктів Андріївка, Благодатне, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Диліївка, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області. Завдав авіаудару неподалік Ступочки.

На авдіївському напрямку зафіксовано обстріл із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії позицій українських військ у районі Невельського, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині.

На новопавлівському напрямку вогневого ураження зазнали наші позиції біля Вугледара, Новоукраїнки, Пречистівки, Великої Новосілки та Нескучного Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямку російські окупанти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега Дніпра. Вогневого впливу зазнали райони 28 населених пунктів. Серед них - Времівка і Новосілка Донецької області; Гуляйпільське, Новоданилівка, Малі Щербаки і Кам’янське - Запорізької; Тягинка, Херсон, Токарівка, Молодіжне та Берегове на Херсонщині.

"Підтверджено вогневе ураження 12 грудня поточного року району зосередження загарбників біля Вербового Запорізької області. Знищено до 10 одиниць озброєння і військової техніки різного типу, втрати серед військовослужбовців противника уточнюються", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі також зазначають, що ворог продовжує використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров'я на тимчасово окупованій території для лікування поранених військовослужбовців окупаційних військ та найманців приватних військових кампаній. Так, у місті Луганськ на території міського шкірно-венерологічного диспансеру проходять лікування поранені представники ПВК "Вагнера".

"Українська авіація протягом поточної доби завдала семи ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили два пункти управління та вісім районів зосередження особового складу ворога", - підсумували у відомстві.