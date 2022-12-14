"Енергоатом" категорично спростовує інформацію окупантів про припинення з 1 січня нарахування зарплати працівникам ЗАЕС

НАЕК "Енергоатом" назвала черговою "казкою" російських загарбників інформацію про припинення з 1 січня 2023 року нарахування зарплат працівникам Запорізької атомної електростанції, зокрема тим, хто не може потрапити на робочі місця.

"Ці твердження - чергова безсоромна брехня рашистів! "Енергоатом" продовжує гарантувати працівникам ЗАЕС виплату заробітної плати й усіх передбачених колективним договором компенсацій", - заявила компанія у своєму телеграм-каналі в середу.

Там нагадали, що "Енергоатом" з 1 січня збільшує з 20% до 50% надбавки до посадових окладів усім працівникам ЗАЕС, які не підписали контракти з фейковим АТ "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС".

На думку "Енергоатома", окупанти поширюють інформацію про припинення нарахування зарплат саме з метою змусити працівників ЗАЕС підписати такі контракти із цим чи іншим підприємством "Росатома".

Як повідомлялося, НАЕК "Енергоатом" з 1 січня 2023 року збільшить із 20% до 50% надбавки до посадових окладів співробітникам ЗАЕС, які відмовилися підписувати контракти з АТ "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", яким керує "Росатом".

Надбавки у розмірі 20% посадових окладів усім працівникам ЗАЕС, які зберігають вірність Україні, почали нараховувати з квітня.

"Енергоатом" зберігає суми нарахувань на спеціальному рахунку та виплатить їх чинному персоналу ЗАЕС одночасно у день звільнення станції від окупантів.