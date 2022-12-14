Із початку повномасштабного вторгнення РФ унаслідок бойових дій загинули 184 українські спортсмени - Зеленський у розмові з Бахом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом, повідомляє пресслужба глави держави.

Він висловив розчарування присутністю президента Олімпійського комітету Росії на саміті МОК 9 листопада та наміром повернути російських та білоруських спортсменів на міжнародні змагання під нейтральним прапором.

"З лютого 184 українські спортсмени загинули від дій Росії. Не можна намагатися бути нейтральними, коли знищуються основи мирного життя та ігноруються загальнолюдські цінності", - заявив президент України.

За його словами, мовчання спортсменів, тренерів та функціонерів потурає агресії, а Росія використовує спорт у пропагандистських цілях.

Президент також відзначив підтримку українських атлетів та українського олімпійського руху, а також закликав МОК сприяти відновленню зруйнованої Росією спортивної інфраструктури в Україні.