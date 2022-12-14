Зеленський закликав Гутерреша направити експертів ООН на об'єкти енергетики

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові у середу закликав генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша направити експертів ООН на об'єкти української енергетики.

"Подякував Антоніу Гутеррешу за участь у конференції з підтримки України в Парижі. Обговорили нашу формулу миру та Global Peace Formula Summit. Закликав якнайшвидше направити експертів ООН на об'єкти української енергетики. Розвиватимемо Чорноморську зернову ініціативу та програму #GrainFromUkraine", - написав він у телеграм-каналі.