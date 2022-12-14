Саакашвілі перервав голодування, причиною погіршення здоров'я назвав отруєння

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який перебуває на лікуванні в клініці "Вівамед" у Тбілісі, передав журналістам через адвокатів лист, в якому йдеться, що він перериває оголошене декілька годин тому голодування.

"Одна з причин, що я перериваю голодування, полягає в тому, щоб не дати привід критикам, що нібито я навмисно завдаю шкоди своєму здоров'ю. Друга причина і головна - європарламентарі категорично закликали мене відмовитися від голодування і пообіцяли здійснювати постійний моніторинг щодо захисту моїх мінімальних прав", - написав Саакашвілі.

Він також повідомив, що його здоров'я підірвано не тому, що він навмисно не вживав їжу, "а тому, що отруєний і це підтверджено найкращими експертами, зокрема зарубіжними лікарями, лауреатами Нобелівської премії".

Раніше у середу Саакашвілі через адвокатів заявив, що оголошує голодування на знак протесту проти дій пенітенціарної служби, яка не забезпечила відеозв'язок із Тбіліським міським судом, де в середу відбувався процес у справі про можливе відстрочення його тюремного покарання. Суд відклав розгляд цієї справи на 22 грудня.

Напередодні міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе обвинуватив Саакашвілі у цілеспрямованих спробах шкоди своєму здоров'ю.

21 листопада колишній президент заявляв, що ніколи не висловлював своїм адвокатам підозри про своє отруєння у клініці "Вівамед".

"Моє здоров'я справді погіршується і особливо в останні два місяці, але я ніколи не висловлював підозри моїм адвокатам, що нібито був отруєний. Лікарі клініки "Вівамед" роблять все можливе. Треба довіритися лікарям і не треба надмірно політизувати це питання. Ще раз хочу сказати всім дякую", - написав він тоді в соціальних мережах.

Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня минулого року. 1 жовтня він був затриманий у Тбілісі, після чого поміщений до в'язниці у місті Руставі, де оголосив голодування. 8 листопада його без погодження з родичами та адвокатами перевели з в'язниці у місті Руставі до тюремної лікарні у Тбілісі (район Глдані). 20 листопада Саакашвілі перевели у військовий шпиталь у місті Горі, де він припинив голодування. 12 травня поточного року Саакашвілі був поміщений до цивільної клініки "Вівамед" у Тбілісі, де він перебуває і нині.

У Грузії Саакашвілі проходить у декількох кримінальних провадженнях. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а обвинувачення на його адресу сфальсифікованими.