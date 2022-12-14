Події

17:34 14.12.2022

Саакашвілі перервав голодування, причиною погіршення здоров'я назвав отруєння

2 хв читати
Саакашвілі перервав голодування, причиною погіршення здоров'я назвав отруєння

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який перебуває на лікуванні в клініці "Вівамед" у Тбілісі, передав журналістам через адвокатів лист, в якому йдеться, що він перериває оголошене декілька годин тому голодування.

"Одна з причин, що я перериваю голодування, полягає в тому, щоб не дати привід критикам, що нібито я навмисно завдаю шкоди своєму здоров'ю. Друга причина і головна - європарламентарі категорично закликали мене відмовитися від голодування і пообіцяли здійснювати постійний моніторинг щодо захисту моїх мінімальних прав", - написав Саакашвілі.

Він також повідомив, що його здоров'я підірвано не тому, що він навмисно не вживав їжу, "а тому, що отруєний і це підтверджено найкращими експертами, зокрема зарубіжними лікарями, лауреатами Нобелівської премії".

Раніше у середу Саакашвілі через адвокатів заявив, що оголошує голодування на знак протесту проти дій пенітенціарної служби, яка не забезпечила відеозв'язок із Тбіліським міським судом, де в середу відбувався процес у справі про можливе відстрочення його тюремного покарання. Суд відклав розгляд цієї справи на 22 грудня.

Напередодні міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе обвинуватив Саакашвілі у цілеспрямованих спробах шкоди своєму здоров'ю.

21 листопада колишній президент заявляв, що ніколи не висловлював своїм адвокатам підозри про своє отруєння у клініці "Вівамед".

"Моє здоров'я справді погіршується і особливо в останні два місяці, але я ніколи не висловлював підозри моїм адвокатам, що нібито був отруєний. Лікарі клініки "Вівамед" роблять все можливе. Треба довіритися лікарям і не треба надмірно політизувати це питання. Ще раз хочу сказати всім дякую", - написав він тоді в соціальних мережах.

Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня минулого року. 1 жовтня він був затриманий у Тбілісі, після чого поміщений до в'язниці у місті Руставі, де оголосив голодування. 8 листопада його без погодження з родичами та адвокатами перевели з в'язниці у місті Руставі до тюремної лікарні у Тбілісі (район Глдані). 20 листопада Саакашвілі перевели у військовий шпиталь у місті Горі, де він припинив голодування. 12 травня поточного року Саакашвілі був поміщений до цивільної клініки "Вівамед" у Тбілісі, де він перебуває і нині.

У Грузії Саакашвілі проходить у декількох кримінальних провадженнях. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а обвинувачення на його адресу сфальсифікованими.

Теги: #голодування #саакашвілі #припинення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:07 12.12.2022
Лікарі обмежили Саакашвілі у курінні електронних сигарет

Лікарі обмежили Саакашвілі у курінні електронних сигарет

13:49 09.12.2022
Судовий процес у справі про можливе відстрочення тюремного покарання Саакашвілі перенесено на 14 грудня

Судовий процес у справі про можливе відстрочення тюремного покарання Саакашвілі перенесено на 14 грудня

16:58 01.12.2022
Рада достроково припинила депутатські повноваження Льовочкіної

Рада достроково припинила депутатські повноваження Льовочкіної

10:21 21.11.2022
Саакашвілі спростував інформацію про нібито його отруєння у клініці

Саакашвілі спростував інформацію про нібито його отруєння у клініці

08:02 15.11.2022
До припинення бойових дій призведе лише виведення російських військ з України - Зеленський

До припинення бойових дій призведе лише виведення російських військ з України - Зеленський

20:30 15.09.2022
Латвія у жовтні призупинить дію трьох угод із Білоруссю

Латвія у жовтні призупинить дію трьох угод із Білоруссю

11:26 29.08.2022
У Миколаєві припиняється водопостачання, тривають ремонтні роботи

У Миколаєві припиняється водопостачання, тривають ремонтні роботи

19:25 25.08.2022
Нардепи пропонують достроково припинити повноваження парламентаріїв, обраних до Ради від ОПЗЖ

Нардепи пропонують достроково припинити повноваження парламентаріїв, обраних до Ради від ОПЗЖ

16:23 12.08.2022
Саакашвілі отримує у цивільній клініці необхідну медичну допомогу - Мін'юст Грузії

Саакашвілі отримує у цивільній клініці необхідну медичну допомогу - Мін'юст Грузії

20:15 23.07.2022
Oll.tv та Xtra TV з "Медіа групи Україна" припинили надання послуг

Oll.tv та Xtra TV з "Медіа групи Україна" припинили надання послуг

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський закликав Гутерреша направити експертів ООН на об'єкти енергетики

Продовження мобілізації в Україні залежить від перебігу війни, прогнози некоректні - Маляр

64 воїни ЗСУ і громадянин США повертаються додому в рамках чергового обміну полоненими

Зеленський на врученні премії Сахарова закликав Європарламент ухвалити резолюцію про створення спецтрибуналу щодо агресії РФ

У Європарламенті відбулася церемонія нагородження хороброго українського народу премією Сахарова

ОСТАННЄ

Зеленський закликав Гутерреша направити експертів ООН на об'єкти енергетики

Суд заочно заарештував заступника голови правління "Укргазбанку", підозрюваного у справі про розкрадання коштів банку, - САП

САП і НАБУ повідомили про підозру в декларуванні недостовірних відомостей діючому нардепові

Скаути передали Зеленському Вифлеємський вогонь

Продовження мобілізації в Україні залежить від перебігу війни, прогнози некоректні - Маляр

Лауреати премії ЄП Сахарова від імені українського народу: Якщо ми переможемо, ми переможемо всі разом

Франція та Італія нададуть Україні системи ППО SAMP/T

СБУ знайшла зброю, георгіївські стрічки та прапори РФ у представників заборонених партій

У Херсоні через обстріл припинено теплопостачання масиву Корабел, мешканців просять евакуюватися – голова ОВА

У Куп'янському районі ексгумовано тіло чоловіка, загиблого внаслідок розстрілу окупантами цивільного автомобіля

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА