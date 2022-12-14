Франція та Італія нададуть Україні системи ППО SAMP/T

Франція та Італія прийняли заявку України на постачання системи ППО Mamba SAMP/T, повідомляє французьке видання Challenges.

Як повідомляє ЗМІ з посиланням на звіт посла Франції в Україні Етьєна де Понсена від 9 листопада, "Франція та Італія нададуть Україні запитані засоби протиповітряної оборони".

"Це дуже наполегливе прохання президента Зеленського, й італійці підтвердили нам, що готові його виконати. У такий спосіб ми можемо задовольнити їхні потреби", - сказав він.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю Le Monde 9 грудня заявив, що "Україна просить SAMP/T та франко-італійську систему Mamba.

"Французька сторона позитивно відреагувала на наше прохання, але переговори з італійською стороною ще не завершені", - сказав він.