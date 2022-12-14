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14:17 14.12.2022

64 воїни ЗСУ і громадянин США повертаються додому в рамках чергового обміну полоненими

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64 воїни ЗСУ і громадянин США повертаються додому в рамках чергового обміну полоненими

У рамках чергового обміну полоненими додому повертаються 64 воїни Збройних сил, які воювали на донецькому та луганському напрямках, а також громадянин США, котрий допоміг українцям, повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Як повідомив він у телеграм-каналі, також повернули тіла чотирьох загиблих.

"Черговий обмін полоненими. Продовжуємо повертати своїх. 64 воїни ЗСУ, які воювали на донецькому та луганському напрямку, зокрема брали участь в обороні міста Бахмута, їдуть додому. Це офіцери, рядові та сержанти, наші герої", - зазначив Єрмак.

Єрмак розповів, що переважну більшість звільнених окупанти захопили на найскладніших ділянках фронту: поблизу Бахмута, Соледара, Зайцева та в інших місцях Донецької та Луганської областей.

"59 звільнених полонених - представники Збройних сил України, ще п'ять - бійці територіальної оборони. Також вдалося звільнити цивільну особу - громадянина США, 35-річного Суеді Мурекезі. Його окупанти захопили ще в червні в Херсоні нібито за участь у проукраїнських мітингах", - повідомив він.

Серед звільнених у середу військовослужбовців - четверо офіцерів, решта - представники рядового та сержантського складу.

"Щонайменше 23 звільнених захисників повертаються додому з пораненнями, деякі з них перебувають у важкому стані. Найстаршому з урятованих воїнів - 57 років, наймолодшому - 19", - написав глава Офісу президента.

Крім того, за його словами, повернено тіла чотирьох загиблих захисників України.

"Дякую Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими. Вдячний усій команді, але попереду ще багато роботи. Працюємо", - написав Єрмак.

Теги: #полонені #обмін #єрмак

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