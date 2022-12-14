ППО та РЕБ уже знищили 13 дронів-камікадзе у Києві та області, пошкоджено п'ять будівель – КДВА

У середу вранці, 14 грудня, підрозділи ППО та РЕБ уже знищили 13 дронів-камікадзе, повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

"Завдяки ефективній роботі підрозділів ППО та РЕБ вже знищено 13 дронів-камікадзе", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі КДВА.

За словами начальника КДВА Сергія Попка, ушкоджень зазнали п'ять будівель у Шевченківському районі Києва, чотири з яких житлові. Постраждалих, за його словами, немає.

"Київ переніс дві хвилі атаки ворожими дронами. Завдяки ефективній роботі підрозділів ППО та РЕБ знищено 13 ворожих дронів. Уламки від збитих БПЛА влучили в одну адмінбудівлю і ще чотири житлові будівлі зазнали незначних пошкоджень (Шевченківський район столиці). Люди не постраждали", – повідомив Попко.

Раніше про вибухи у Шевченківському районі Києва повідомив мер столиці Віталій Кличко. Пізніше він поінформував про знищення ППО 10 дронів-камікадзе. Пізніше мер повідомив про 11 збитого дрона.

У Повітряних силах ЗСУ заявили про 10 збитих іранських дронів станом на 8:00 середи.

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, про можливу другу хвилю атаки безпілотників.