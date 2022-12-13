Події

20:36 13.12.2022

Канада надасть 115 млн доларів для термінового відновлення енергосистеми України

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Канада надасть 115 млн доларів для термінового відновлення енергосистеми України

Канада надасть 115 млн доларів для термінового відновлення енергосистеми України, заявила канадська віцепрем'єрка і міністерка фінансів Христя Фріланд.

"Доки народ України продовжує свій героїчний спротив, ми всі маємо зробити ще більше, щоб він зміг витримати цю боротьбу. Саме тому Канада надасть 115 мільйонів доларів із тарифних надходжень від імпорту з РФ та Білорусі для термінового відновлення енергосистеми Києва", - написала вона у твіттері.

 

Теги: #канада #допомога

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