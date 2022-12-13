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19:54 13.12.2022

Україна потребує гаубиць 155-го калібру, оскільки війна більшою мірою є артилерійською

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Україна потребує гаубиць 155-го калібру, оскільки війна більшою мірою є артилерійською

Україні необхідна артилерія калібру 155-мм та боєприпаси до неї, щоб мати можливість зупинити наступ РФ та продовжити контрнаступ, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Звісно, Україні, як і раніше, потрібно більше зброї та боєприпасів, тому що найкращий спосіб захистити наших мирних жителів від російського терору - перемогти РФ. Ми вже отримали велику допомогу від наших партнерів. І ми завжди будемо вдячні за все це. Проте, враховуючи масштаби війни та небажання Росії змиритися з реальністю та піти з України, нам доведеться боротися всю зиму. А для цього нам потрібно більше зброї", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу для іноземних медіа у вівторок.

Міністр знову наголосив, що у пріоритеті для України системи протиповітряної та протиракетної оборони, боєприпаси, бронетехніка – переважно гусенична.

"І дуже важлива потреба, на якій я хочу наголосити, це додаткова артилерія калібру 155 мм та боєприпаси. Ця війна значною мірою є артилерійською війною, й Україні потрібно більше гармат, щоб мати можливість зупинити наступ Росії та продовжити контрнаступ", - заявив він.

Кулеба наголосив, що "Росія все-таки домінує на полі бою за кількістю використовуваних гармат і кількістю снарядів, якими ці гармати стріляють".

Теги: #війна #мзс #зброя

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