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19:02 13.12.2022

Окружний адмінсуд Києва вважає неконституційним рішення щодо своєї ліквідації - заява

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Окружний адмінсуд Києва вважає неконституційним рішення щодо своєї ліквідації - заява

Рішення Верховної Ради України про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) не відповідає Конституції України, положенням законодавства та вимогам воєнного часу, йдеться у заяві ОАСК, оприлюдненій на офіційному сайті відомства увечері у вівторок

"Сьогодні Верховна Рада України ухвалила законопроект №5369 про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду. Таке рішення не відповідає положенням Конституції України, положенням процесуального законодавства та вимогам воєнного часу", - йдеться у заяві ОАСК.

Окрім того, наголошується в документі, "можна було б говорити про саму процедуру його погодження та прийняття, однак наразі важливо зазначити інше. Найбільшу шкоду від такого рішення відчують українці, які, фактично, будуть позбавлені доступу до правосуддя". В ОАСК вважають, що це буде зумовлено тим, "десятки тисяч справ, які перебувають на сьогодні в провадженні ОАСК, буде передано спочатку до Київського окружного адміністративного суду, а потім до Київського міського окружного адміністративного суду". І щоразу провадження розпочинатимуть спочатку.

"Судді і працівники апарату суду будуть діяти відповідно до приписів Конституції України та профільного законодавства, неухильно виконувати покладені на них обов’язки, як це відбувалось з першого дня роботи суду у 2004 році", - йдеться у заяві.

 

 

 

Теги: #заява #ліквідація #оаск

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