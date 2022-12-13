Україна розраховує на отримання LED-ламп від партнерів уже до кінця року - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про очікування отримати енергозберігаючі LED-лампи від країн-партерів для заміни в установах вже до кінця 2022 року.

"LED ламп ми розраховуємо почати отримувати вже до кінця цього року. І протягом зими виконати заміну всієї цієї кількості ламп", - сказав Шмигаль на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Франції Катрін Колонною у Парижі у вівторок.

За словами прем'єра, передбачається заміна 20-25 млн ламп у населення шляхом обміну на лампи розжарювання, а також заміна ламп у соціальній сфері, школах, лікарнях, дитсадках, інфраструктурних об'єктах.

Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що результатом конференції у Франції може стати домовленість про фінансування проєкту із закупівлі LED-ламп для України, оскільки 50 млн таких ламп дають змогу заощадити майже 1 Гігават електроенергії.

У свою чергу голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Єврокомісія готова мобілізувати 30 млн євро, щоб купити 30 млн LED-ламп для України.