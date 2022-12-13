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15:28 13.12.2022

Значного зростання пасажиропотоку на виїзд з України через масовані ракетні удари не спостерігається - Держприкордонслужба

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Значного зростання пасажиропотоку на виїзд з України через масовані ракетні удари не спостерігається - Держприкордонслужба

 Значного збільшення пасажиропотоку на виїзд з України через масовані ракетні удари не спостерігається, також немає черг легкових транспортних засобів, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Незважаючи на дії РФ щодо масових ракетних обстрілів території України, ми не відзначаємо значного - різкого - збільшення пасажиропотоку на виїзд з України. Також не відзначається і черг легкових транспортних засобів на виїзд з України. У листопаді ми фіксували навпаки - зниження загального пасажиропотоку на 9% порівняно з жовтнем. І це продовжує ту динаміку зниження, яку ми бачили протягом усіх осінніх місяців. У жовтні – на 5%, вересні – на 10%", - сказав він на брифінгу в медіа-центрі "Україна" в Києві у вівторок.

За даними Демченка, з 24 лютого та станом на кінець листопада оформлено 26,5 млн осіб. Найбільша кількість перетинала кордон із Польщею - на цей напрям припадає понад 50% усього пасажиропотоку. Так, пасажиропотік на українсько-польській ділянці, порівняно з минулим роком, зріс майже вдвічі.

"На стільки ж збільшилися пропускні операції на кордоні з Румунією, в 2,5 раза - на кордоні зі Словаччиною, в 1,6 раза - на кордоні з Молдовою, на 13% - з Угорщиною", - додав він.

Теги: #потік #держприкордонслужба

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