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13:28 13.12.2022

Українські експерти надали Ірану докази обстрілів території України іранськими дронами - спікер МЗС України

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Українські експерти надали Ірану докази обстрілів території України іранськими дронами - спікер МЗС України

Українські експерти під час технічної зустрічі надали Ірану в достатньому обсязі докази обстрілів Росією території України іранськими дронами, повідомив спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Нас не дивують чергові заперечення з боку Ірану щодо постачань зброї Росії. Під час технічної зустрічі українські експерти надали іранцям докази в достатньому обсязі", - повідомив Ніколенко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що є сотні зафіксованих фактів обстрілів території України іранськими дронами.

"Хоч би як продовжували викручуватися в Тегерані, українська сторона дала чітко зрозуміти: наслідки за підтримку війни проти України для Ірану будуть набагато масштабніші за потенційну вигоду від його співпраці з РФ", - зазначили в МЗС.

Теги: #мзс #іран #дрони

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