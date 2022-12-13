У Москві стверджують, що війна розпочалася через політику керівництва України впродовж останніх 20 років

Москва наполягає на анексії українських територій, відмовляючись виводити війська з території України у відповідь на заклик Володимира Зеленського розпочати таке виведення до Різдва.

Прессекретар Владимира Путіна Дмитро Пєсков сказав, що "українській стороні необхідно приймати ті реалії, які склалися за весь цей час". "Це реалії, які сталися через ту лінію, ту політику, яку провадили упродовж останніх років п'ятнадцяти, а то й двадцяти керівництво України й сьогоднішній український режим", - продовжив Пєсков.

Посилаючись на проведені Москвою псевдореферендуми, він сказав, що "в Російської Федерації з'явилися нові суб'єкти". "Без урахування цих нових реалій будь-яке просування вперед неможливе", - констатував Пєсков.

Раніше президент України Володимир Зеленський запропонував Кремлю здійснити крок до дипломатичного врегулювання, який полягає в початку виведення російських військ із міжнародно визнаної території України на Різдво.

"Пропонуємо Росії здійснити конкретний і змістовний крок до дипломатичного врегулювання, про який у Москві так часто говорять. Попереду свята - це час, коли нормальні люди думають про мир, а не про агресію. Я пропоную Росії хоча б спробувати довести, що вона здатна відмовитися від агресії", - заявив Зеленський, виступаючи за допомогою відеозв'язку перед лідерами країн G7 у понеділок.