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06:37 13.12.2022

Зеленський: Блекаути – це остання надія терористів

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Зеленський: Блекаути – це остання надія терористів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія сподівається на блекаут в Україні після кожного свого масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі.

Як зазначив глава держави, після кожного ракетного удару українці відновлюють енергетичну систему та роблять усе, щоб ввезти в Україну якнайбільше обладнання, яке може компенсувати збитки від обстрілів.

"Ми повинні усвідомлювати, що Росія не відмовилася від цієї своєї тактики терору. Відсутність масованих ракетних ударів говорить лише про те, що ворог готується до них і може вдарити у будь-який час. Хоча очевидно, що і без світла ми добре знаємо, куди стріляти і що звільняти, Росія все одно сподівається на блекаути. Це остання надія терористів...", - заявив Зеленський у відеозверненні в понеділок.

Він також закликав населення серйозно сприймати усі попередження від українського військового командування та Повітряних сил, включно з сигналами повітряної тривоги.

"На всіх рівнях мають бути готові до будь-яких ворожих намірів. І зробимо все, щоби пройти цю зиму", - додав він.

 

 

Теги: #тероризм #росія #блекаут

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