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21:47 12.12.2022

Набули чинності закони, націлені на уніфікацію ядерного законодавства України з ЄС

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Набули чинності закони, націлені на уніфікацію ядерного законодавства України з ЄС

В Україні 11 грудня набули чинності низка законів, націлених на уніфікацію українського законодавства у сфері використання ядерної енергії із законодавством ЄС, підписані президентом Володимиром Зеленським та опубліковані в офіційних виданнях Верховної Ради 10 грудня 2022 року.

Як повідомлялося, ці закони до набрання чинності були включені до переліку євроінтеграційних законопроєктів, які збігаються з переліком законопроєктів у сферах європейської та євроатлантичної інтеграції на 2022 рік, визначених урядом як пріоритетні.

Зокрема, закон України "Про внесення змін до закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" від 16 листопада 2022 року №2762-IX передбачає приведення до положень Директиви Ради 2014/87/Євратом положень закону щодо удосконалення ядерного законодавства, зокрема, внесення змін до ухвал і термінів.

Як повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України (Держатомрегулювання, ДІЯРУ) на своєму сайті в понеділок, реалізація положень закону сприятиме, зокрема, уніфікації термінології законодавства України з термінологією законодавства ЄС, а також встановленню кваліфікаційних вимог до підрядників суб'єктів, які використовують ядерну енергію.

Також документ удосконалить вимоги до зобов'язань оператора ядерної установки вживати всіх заходів щодо запобігання аваріям та пом'якшенню їх наслідків у разі виникнення таких, а також доповнить повноваження Держатомрегулювання щодо організації регулярної оцінки нормативно-правової бази у сфері використання ядерної енергії.

У свою чергу, закон України "Про внесення змін до закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційної безпеки" щодо експерта з радіаційного захисту" №2758-IX від 16 листопада 2022 року передбачає запровадження інституту експерта з радіаційного захисту, який з консультуватиме суб'єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, інших юридичних та фізичних осіб, а також органів щодо дотримання вимог законодавства з ядерної та радіаційної безпеки.

Законом визначаються основні вимоги до особи, яка має намір стати експертом із радіаційного захисту та визначається орган, який визнаватиме компетентності експерта.

"Введення інституту експерта радіаційного захисту призведе до підвищення ефективності забезпечення радіаційного захисту персоналу та населення", - зазначили у ДІЯРУ.

Ще один документ із загального пакета – це закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії" №2755-IX від 16 листопада 2022 року, який регулює питання видачі дозвільних документів у сфері використання ядерної енергії та гарантування радіаційної безпеки відповідно до права ЄС.

Реалізація закону сприятиме удосконаленню процедури видачі документів дозвільного характеру на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії з урахуванням положень документів права ЄС та досвіду здійснення дозвільної діяльності, наголосили у ДІЯРУ.

 

 

Теги: #атом #єс #закони #уніфікація

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