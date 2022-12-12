Події

21:07 12.12.2022

Лікарі обмежили Саакашвілі у курінні електронних сигарет

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Лікарі обмежили Саакашвілі у курінні електронних сигарет

Лікарі обмежили колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, який перебуває в клініці "Вівамед" у Тбілісі, у курінні електронних сигарет, повідомляє в понеділок пенітенціарна служба Мін'юсту Грузії.

"В'язень Міхеїл Саакашвілі курив у великій кількості електронні сигарети, що негативно позначалося на стані його здоров'я, тому лікарі, які його лікують, обмежили Саакашвілі в курінні", - йдеться в повідомленні пенітенціарної служби.

Раніше у понеділок адвокат Іліа Ломія підтвердив журналістам поширену в ЗМІ інформацію, що Саакашвілі у 2021 році зробив в Австрії операцію з резекції шлунка з метою схуднення.

Лідер неурядової організації "Картулі дасі" Джонді Багатурія заявив в ефірі телекомпанії "Імеді", що, за наявними у нього відомостями, Саакашвілі за місяць до нелегального перетину кордону Грузії зробив операцію з резекції шлунка.

"Саакашвілі дуже хотів схуднути та пішов на цю операцію", - сказав Багатурія.

За заявою лікарів із грузинського центру "Емпатія", Саакашвілі до затримання в Грузії та приміщення до Руставської в'язниці важив понад 120 кілограмів, наразі він важить 78 кілограмів. Лікарі "Емпатії" заявляють, що на тлі ув'язнення у Саакашвілі розвинулися тяжкі захворювання.

У середу, 14 грудня, у Тбіліському міському суді відбудеться процес у справі про можливе у зв'язку з виявленими захворюваннями відстрочення тюремного покарання Саакашвілі. Адвокати заявляють, що суд зобов'язаний задовольнити їхній позов.

Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня він був затриманий у Тбілісі, після чого поміщений до в'язниці у місті Руставі, де оголосив голодування. 8 листопада його без погодження з родичами та адвокатами перевели з в'язниці у місті Руставі до тюремної лікарні у Тбілісі (район Глдані). Згодом, 20 листопада його було переведено до військового шпиталю в Горі. 12 травня Саакашвілі було переведено на обстеження та лікування до цивільної клініки "Вівамед", де він перебуває до сьогодні.

У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Своє затримання вважає незаконним, а обвинувачення на його адресу сфальшованими.

 

 

Теги: #саакашвілі #обмеження #лікарі #грузія

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