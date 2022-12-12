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20:34 12.12.2022

Зеленський запропонував лідерам G7 три кроки, щоб прискорити настання миру в Україні

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Зеленський запропонував лідерам G7 три кроки, щоб прискорити настання миру в Україні

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи за допомогою відеозв'язку перед лідерами країн G7 ("Великої сімки"), запропонував їм реалізувати три кроки, які, на його думку, прискорять настання миру в Україні: нова сила, міцність та дипломатія.

"Росія продовжує агресію, а отже, має бути продовжена й підтримка України. Маємо зробити давно очікувані кроки – те, що прискорить настання миру. Їх три", - заявив Зеленський.

Першим таким кроком, зазначив президент, є "нова сила", яка полягає у збільшенні оборонної підтримки України реактивною артилерією, далекобійними ракетами та танками.

"Ми потребуємо більшої кількості реактивної артилерії та більш далекобійних ракет. Чим результативнішими будемо ми з такою зброєю, тим коротшою буде російська агресія... Україна потребує сучасних танків, і я прошу вас відкрити цю оборонну можливість для нас. Це реально зробити вже зараз. Україна потребує незмінної підтримки артилерією. Гарматами і снарядами – це те, що не допустить ескалації з російського боку", - сказав він.

Другим кроком є "нова міцність", суть якої полягає у збереженні подальшої фінансової та енергетичної підтримки з боку держав-партнерів.

"Маємо зберегти й наступного року фінансову, енергетичну та соціальну стабільність. Не програти в цьому – це виграти в усьому. Зокрема, надійний захист української енергетики від російських ракет та іранських дронів буде захистом усієї Європи, оскільки цими ударами Росія провокує гуманітарну та міграційну катастрофу не тільки для України, а й для всього ЄС", - сказав президент.

На цьому тлі Зеленський також закликав європейські країни збільшити допомогу Україні у газовому питанні.

"Терор проти наших електростанцій змусив нас використовувати більше газу, ніж це передбачалося. І тому ми потребуємо додаткової підтримки саме цієї зими. Мова про обсяг близько 2 млрд кубометрів газу – це те, що потрібно закупити додатково. Активніше повинні підходити і до питання відновлення – це буде явна демонстрація усім світом того, на що здатна демократична система", - зазначив він.

Третім кроком, за словами Зеленського, є "нова дипломатія", яка б дозволила наблизити звільнення всіх українських полонених і всіх наших територій від російської окупації.

 

 

 

Теги: #президент #виступ

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