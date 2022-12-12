Сили оборони завдали за добу ударів по 8 місцях скупчення окупантів

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, українські ракетники та артилеристи уразили два пункти управління та чотири райони зосередження особового складу окупантів.

При цьому, за даними Генштабу, противник продовжує зазнавати втрат. "У місцевій лікарні Кремінної Луганської області перебувають понад 100 військовослужбовців противника із пораненнями різного ступеня важкості", - йдеться у зведенні.