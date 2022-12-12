Події

19:22 12.12.2022

Сили оборони завдали за добу ударів по 8 місцях скупчення окупантів

1 хв читати
Сили оборони завдали за добу ударів по 8 місцях скупчення окупантів

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, українські ракетники та артилеристи уразили два пункти управління та чотири райони зосередження особового складу окупантів.

При цьому, за даними Генштабу, противник продовжує зазнавати втрат. "У місцевій лікарні Кремінної Луганської області перебувають понад 100 військовослужбовців противника із пораненнями різного ступеня важкості", - йдеться у зведенні.

 

 

Теги: #рф #війна #втрати

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:42 12.12.2022
Окупанти завдали шести ракетних ударів у понеділок, із яких чотири по Костянтинівці

Окупанти завдали шести ракетних ударів у понеділок, із яких чотири по Костянтинівці

19:28 12.12.2022
Російські окупанти розпочали мобілізацію жінок

Російські окупанти розпочали мобілізацію жінок

16:56 12.12.2022
Я щодня опікуюся менеджментом війни – Зеленський у шоу Леттермана

Я щодня опікуюся менеджментом війни – Зеленський у шоу Леттермана

16:53 12.12.2022
Якщо Путін помре, війни не буде - Зеленський у шоу Леттермана

Якщо Путін помре, війни не буде - Зеленський у шоу Леттермана

15:09 12.12.2022
Ідентифіковано шістьох російських генералів, які віддавали накази про захоплення Харківщини - СБУ

Ідентифіковано шістьох російських генералів, які віддавали накази про захоплення Харківщини - СБУ

10:30 12.12.2022
ЄС поки що не погодив дев'ятий пакет санкцій проти РФ, залишається невирішеною низка питань - Боррель

ЄС поки що не погодив дев'ятий пакет санкцій проти РФ, залишається невирішеною низка питань - Боррель

10:18 12.12.2022
Окупанти втратили за добу в Україні понад 600 військових, 24 танки й артсистему - Генштаб ЗСУ

Окупанти втратили за добу в Україні понад 600 військових, 24 танки й артсистему - Генштаб ЗСУ

10:02 12.12.2022
Малоймовірно, що Білорусь вторгнеться в Україну в осяжному майбутньому, проте білоруська інтервенція в найгіршому разі лише тимчасово відверне українські сили - ISW

Малоймовірно, що Білорусь вторгнеться в Україну в осяжному майбутньому, проте білоруська інтервенція в найгіршому разі лише тимчасово відверне українські сили - ISW

16:38 11.12.2022
РФ може використовувати переговори про мир для зміцнення своєї військової могутності - глава МЗС Великої Британії

РФ може використовувати переговори про мир для зміцнення своєї військової могутності - глава МЗС Великої Британії

11:25 11.12.2022
Пентагон, ймовірно, став менше занепокоєний ризиком ескалації війни і дав "зелене світло" Києву на завдавання ударів по території РФ - ISW

Пентагон, ймовірно, став менше занепокоєний ризиком ескалації війни і дав "зелене світло" Києву на завдавання ударів по території РФ - ISW

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський не вважає, що Путін готовий застосувати ядерну зброю

Я щодня опікуюся менеджментом війни – Зеленський у шоу Леттермана

Якщо Путін помре, війни не буде - Зеленський у шоу Леттермана

Росіяни обстріляли Херсон, відомо про двох загиблих – голова ОВА

Унаслідок ворожого обстрілу Херсона загинула жінка, ще четверо травмовані - прокуратура

ОСТАННЄ

Оголошено номінантів на премію "Золотий глобус"

В Україні створять єдину базу притулків для тварин

Україна готова брати активну участь і пропонує три принципи модернізації Східного партнерства

В Україні запустили бота-помічника для пошуку Пунктів незламності

Зіткнення сталися між військовослужбовцями на кордоні Китаю та Індії, є постраждалі

ЄС поки не погодив дев'ятий пакет санкцій проти РФ, продовжує працювати над ним

П'ять поїздів ідуть із затримкою у понад годину через негоду

У Львові відновлюють рух трамваїв

Прикордонники виявили на Київщині двох осіб, причетних до колабораційної діяльності

Колаборанта Булюка поранено в результаті підриву автомобіля в Скадовську

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА