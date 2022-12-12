Події

19:05 12.12.2022

Колаборанта Булюка поранено в результаті підриву автомобіля в Скадовську

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Ексдепутат Херсонської обласної ради Віталій Булюк, який пішов на співпрацю з російською окупантами та обійняв незаконну посаду "першого заступника губернатора" у створеній на сході області окупаційної адміністрації, постраждав внаслідок підриву автомобіля в м.Скадовську.

"Автомобіль Віталія Булюка сьогодні вибухнув у Скадовську. О 12:30 автомобіль колаборанта вибухнув біля приватного будинку Віталія Булюка на вулиці Маріїнській", - повідомляється в телеграм-каналі Скадовської міськради в понеділок.

Булюка з пораненнями доставлено до однієї з лікарень окупованого Сімферополя. Водій автомобіля загинув на місці, ним виявився чоловік колаборантки Людмили Козлової.

Після події кілька кварталів навколо будинку та центру міста були оточені, окупанти проводять обшуки та перевірки документів у місцевих мешканців. Окупований Скадовськ було закрито на в'їзд та на виїзд, на під'їздах до нього було заблоковано весь транспорт: шкільні автобуси, таксі, приватні автомобілі.

Колаборант Вадим Ільмієв, який обійняв в окупаційній адміністрації області посаду "міністра охорони здоров'я", підтвердив російським журналістам цю інформацію. "Булюк справді постраждав. Його стан середньої тяжкості, стабільний. Водій автомобіля загинув на місці. За моїми даними, спрацювала міна спрямованої дії, автомобіль згорів", - сказав він.

 

 

 

Теги: #поранення #окупація #колаборант

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