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18:07 12.12.2022

Україна просить у Франції системи ППО Mamba - Шмигаль

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Україна просить у Франції системи ППО Mamba - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Україна просить та очікує надання французької системи ППО Mamba.

"Насамперед ми потребуємо протиракетної протиповітряної оборони. Тобто зброя, яка захистить наше небо, закриє та врятує нашу інфраструктуру, життя наших цивільних. Це, безумовно, система Patriot, система IRIS-T, яку ми отримали від Німеччини, це система Crotale, яку ми отримали від Франції, наразі ми просимо і чекаємо на допомогу французькою системою Mamba, яка також допоможе нам боротися з іранськими дронами і з російськими ракетами, тобто це речі, які справді можуть врятувати, захистити нашу інфраструктуру. Говоримо з керівництвом Франції і ми вдячні Франції за постачання не лише системи Crotale, але також гаубиць CAESAR, які чудово зарекомендували себе на полі бою і справді допомагають нам захищати нашу свободу та демократію", - сказав Шмигаль в інтерв'ю французькому телеканалу LCI-TF1.

Прем'єр зазначив, що другим пріоритетом є гаубиці, починаючи від французьких систем CAESAR і закінчуючи будь-якими гаубицями 155 калібру натовського стандарту.

"Ми також потребуємо артилерійських снарядів будь-яких калібрів… Росія щодня вистрілює у бік української армії від 50 до 70 тис. артснарядів. Звісно, ми потребуємо у нашій обороні хоча б третини цієї кількості щодня", - сказав він.

Шмигаль також додав, що, звісно ж, Україна просить і танки натовського стандарту.

"Це і німецькі танки Leopard 2, це і американські танки Abrams, це інші танки натовських стандартів. Якщо Франція нам зможе допомогти танками, ми також будемо вдячні", - заявив прем'єр.

 

Теги: #франція #ппо #шмигаль

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