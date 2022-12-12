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17:30 12.12.2022

Кулеба закликав країни ЄС підтримати спецтрибунал щодо агресії РФ

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Кулеба закликав країни ЄС підтримати спецтрибунал щодо агресії РФ

 Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України дасть змогу притягнути найвище політичне та військове керівництво РФ до відповідальності та покласти край відчуттю безкарності, повідомляє пресслужба українського зовнішньополітичного відомства у понеділок.

"Єдине, що спровокувало Путіна на варварську агресію в серці Європи - це його відчуття повної безкарності. Він відчував його багато років і був переконаний, що все зійде з рук. Єдиний спосіб зупинити це раз і назавжди - це створити Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України. Він зможе притягнути вище політичне та військове керівництво Росії до відповідальності", – заявив Кулеба під час онлайн-виступу на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС у понеділок.

Він висловив подяку голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та голові європейської дипломатії Жозепу Боррелю за підтримку ідеї створення спецтрибуналу й закликав усі держави-члени ЄС також підтримати її. "Ми розраховуємо на сильну та єдину позицію щодо спецтрибуналу на наступному засіданні Європейської Ради", - зазначив Кулеба.

Глава МЗС України зазначив, що створення спецтрибуналу не завадить роботі Міжнародного кримінального суду (МКС), а доповнить її. Він підтвердив відданість України важливим зусиллям МКС та партнерів із розслідування воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду.

"Найближчий момент, коли ми будемо потребувати вашої твердої підтримки ідеї створення спецтрибуналу стане голосування за резолюцію Генасамблеї ООН щодо відповідальності Росії, яка міститиме заклик створити механізм з притягнення політичного і військового керівництва Росії до відповідальності за злочин агресії", - підсумував Кулеба.

Теги: #трибунал #кулеба

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