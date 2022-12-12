Малоймовірно, що Білорусь вторгнеться в Україну в осяжному майбутньому, проте білоруська інтервенція в найгіршому разі лише тимчасово відверне українські сили - ISW

Попри те, що РФ постійно проводить інформаційні операції щодо того, що білоруські війська можуть приєднатися до російського вторгнення в Україну, вторгнення залишається малоймовірним, ідеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) за 11 грудня.

"Мета цих зусиль - затиснути українські сили біля кордону з Білоруссю, щоб вони не могли посилити українські операції в інших місцях театру воєнних дій. Малоймовірно, що Білорусь вторгнеться в Україну в осяжному майбутньому, хоч би яким був перебіг цих інформаційних операцій. Крім того, білоруська інтервенція в Україну не зможе зробити більше, ніж тимчасово відвернути українські сухопутні війська від інших частин театру воєнних дій, враховуючи вкрай обмежену ефективну бойову потужність, яку має Мінськ", - зазначається у звіті.

Крім того, поточна підтримка Білоруссю російської агресії вже виснажує білоруські сили, зазначили аналітики. Насамперед ідеться про матеріальні можливості білоруських збройних сил проводити власні військові операції – зокрема, про виснаження запасів техніки та боєприпасів, які передаються в розпорядження РФ. Крім того, білоруські збройні сили, ймовірно, зіткнуться з обмеженнями у своїх можливостях у навчанні військовослужбовців, оскільки надають ресурси для навчання російських мобілізованих.

Окремо аналітики зазначають, що деградація російських збройних сил через руйнівні втрати в Україні також завадить розгортанню білоруських механізованих сил для бойових дій разом із російськими військами. Зазначається, що теоретично білоруські сили повинні мати можливість діяти в об'єднаних підрозділах із російськими механізованими силами. Та насправді російські підрозділи, з якими збройні сили Білорусі відпрацьовували злагодження, нині, ймовірно, не мають можливості діяти в об'єднаних формуваннях із білоруськими силами і, ймовірно, не можуть ефективно діяти в спільних операціях. Білоруським силам, найімовірніше, доведеться діяти разом із погано навченим мобілізованим російським персоналом, якщо вони вступлять у війну в Україні. Результат зусиль із формування і використання таких об'єднаних підрозділів у бою, ймовірно, буде поганим.

Крім того, на рішення про можливість інтервенції впливає внутрішня ситуація у Білорусі, наголошують у ISW. Раніше зазначалося, що Лукашенко не має наміру вступати у війну в Україні через можливість відновлення внутрішніх заворушень, якщо його апарат безпеки стане слабшим через участь у дорогій війні в Україні. Лукашенко покладався на підрозділи білоруських збройних сил на додачу до білоруських служб безпеки для придушення народних протестів проти його правління у 2020-2021 роках. Направлення значної частини цього безпекового апарату на війну в Україні, найімовірніше, залишить Лукашенка відкритим для нових заворушень і опору. Лукашенко також, імовірно, усвідомлює, що вторгнення в Україну підірве його авторитет як лідера суверенної країни, оскільки буде очевидно, що зусилля Росії зі встановлення повного контролю над Білоруссю мають успіх.

Щодо ситуації на полі бою, то у звіті повідомляється, що бої тривають на лінії Сватове-Кремінна і в районі Лимана на тлі поганих погодних умов. Російські сили досягли незначних територіальних успіхів навколо Бахмута; і російські, і українські джерела повідомляють про тривалі бойові дії в цьому районі. Українські сили завдали ударів по Скадовську, Голій Пристані, Олешках і Новій Каховці Херсонської області вздовж основних російських логістичних ліній, а також по російській військовій базі в Мелітополі Запорізької області.