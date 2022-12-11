РФ може використовувати переговори про мир для зміцнення своєї військової могутності - глава МЗС Великої Британії

Британія закликає Україну обережно ставитися до переговорів з Росією, заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі в інтерв'ю The Telegraph.

За його словами, тема переговорів може бути використана Володимиром Путіним для поповнення запасів своїх військ перед початком нового наступу.

"Ми повинні побоюватися паузи, яку Росія використовує для того, щоб переконатися, що її наступна фаза агресії буде більш ефективною, ніж ця", - заявив британський міністр.