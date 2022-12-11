Події

16:38 11.12.2022

РФ може використовувати переговори про мир для зміцнення своєї військової могутності - глава МЗС Великої Британії

1 хв читати
РФ може використовувати переговори про мир для зміцнення своєї військової могутності - глава МЗС Великої Британії

Британія закликає Україну обережно ставитися до переговорів з Росією, заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі в інтерв'ю The Telegraph.

За його словами, тема переговорів може бути використана Володимиром Путіним для поповнення запасів своїх військ перед початком нового наступу.

"Ми повинні побоюватися паузи, яку Росія використовує для того, щоб переконатися, що її наступна фаза агресії буде більш ефективною, ніж ця", - заявив британський міністр.

Теги: #рф #прогноз #велика_британія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:42 11.12.2022
В Україні очікується помірно прохолодна погода, місцями сніг та ожеледиця

В Україні очікується помірно прохолодна погода, місцями сніг та ожеледиця

11:04 11.12.2022
Втрати окупантів за добу становлять 380 осіб, 2 танки, 3 бойові машини та 10 БПЛА - Генштаб ЗСУ

Втрати окупантів за добу становлять 380 осіб, 2 танки, 3 бойові машини та 10 БПЛА - Генштаб ЗСУ

08:51 10.12.2022
Втрати окупантів за добу склали 370 осіб, 3 танки, 5 бойових машин та 1 артсистему

Втрати окупантів за добу склали 370 осіб, 3 танки, 5 бойових машин та 1 артсистему

19:28 09.12.2022
Прем'єр Великої Британії пообіцяв найближчими тижнями поставити Україні ракети ППО малої дальності - Даунінг-стріт

Прем'єр Великої Британії пообіцяв найближчими тижнями поставити Україні ракети ППО малої дальності - Даунінг-стріт

16:00 09.12.2022
РФ вивезла з України понад 13 тисяч дітей

РФ вивезла з України понад 13 тисяч дітей

14:18 09.12.2022
Велика Британія услід за США вводить санкції проти молдовських бізнесменів Плахотнюка та Шора

Велика Британія услід за США вводить санкції проти молдовських бізнесменів Плахотнюка та Шора

12:06 09.12.2022
Вихідні в Україні очікуються теплі, але дощові

Вихідні в Україні очікуються теплі, але дощові

10:48 09.12.2022
Прогноз погоди на вихідні 10–11 грудня: в Україні потеплішає та задощить

Прогноз погоди на вихідні 10–11 грудня: в Україні потеплішає та задощить

09:58 09.12.2022
Окупанти втратили за добу в Україні близько 310 військових, ББМ і артсистему - Генштаб ЗСУ

Окупанти втратили за добу в Україні близько 310 військових, ББМ і артсистему - Генштаб ЗСУ

22:42 08.12.2022
Мінний терор буде одним із пунктів звинувачення Росії – Зеленський

Мінний терор буде одним із пунктів звинувачення Росії – Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив реалізацію української десятикрокової формули миру з Макроном

В Одесі не працюють 43 малих котелень із 140 наявних, у місті розгорнуто понад 250 "пунктів незламності" - мер

Затримується низка поїздів через негоду на заході України – УЗ

Пентагон, ймовірно, став менше занепокоєний ризиком ескалації війни і дав "зелене світло" Києву на завдавання ударів по території РФ - ISW

Втрати окупантів за добу становлять 380 осіб, 2 танки, 3 бойові машини та 10 БПЛА - Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

У Львові внаслідок негоди впало понад сто дерев - міськрада

Корабель Orion, що повертається з місячної місії, наблизився до Землі на відстань 60 тис. км - NASA

В Одеській області 300 тисяч абонентів поки що без світла - голова ОВА

Зеленський обговорив реалізацію української десятикрокової формули миру з Макроном

В Одесі не працюють 43 малих котелень із 140 наявних, у місті розгорнуто понад 250 "пунктів незламності" - мер

Окупанти обстріляли Курахове з РСЗВ "Ураган", попередньо постраждалих немає - К.Тимошенко

В Одесі виникли перебої з водопостачанням через аварійні відключення електроенергії після ворожих обстрілів

Затримується низка поїздів через негоду на заході України – УЗ

Японський апарат Hakuto-R виведено на орбіту, взяв курс до Місяця

У Херсоні відновили подачу електроенергії, зі світлом близько 90% міста - голова ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА