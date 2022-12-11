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15:55 11.12.2022

Корабель Orion, що повертається з місячної місії, наблизився до Землі на відстань 60 тис. км - NASA

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Корабель Orion, що повертається з місячної місії, наблизився до Землі на відстань 60 тис. км - NASA

Тестовий безпілотний американський космічний корабель Orion в рамках завершення місячної місії Artemis I ("Артеміда-1) вже перебуває на відстані близько 60 тис. км від Землі, повідомило NASA.

Наразі корабель, повертаючись додому, летить до Землі зі швидкістю 11,3 тис. км за годину. Він вже подолав від Місяця відстань в 405 тис. км.

Приводнення капсули корабля планується 11 грудня о 12:39 за часом східного узбережжя США в Тихому океані поблизу мексиканського штату Верхня Каліфорнія.

Під час місії, яка триває вже більше ніж 25 днів, корабель Orion двічі - 21 листопада і 5 грудня - здійснив обліт Місяця, наближаючись до його поверхні на відстань близько 130 км. Крім того він провів шість днів на далекій ретроградній орбіті навколо Місяця.

Запуск корабля був здійснений 16 листопада надважкою ракетою-носієм Space Launch System (SLS) в рамках місії Artemis 1. Ракета стартувала з Космічного центру імені Кеннеді у Флориді.

На його борту є манекен, датчики на якому вимірюють вплив умов польоту на майбутні екіпажі. 

Теги: #nasa #місія #orion

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