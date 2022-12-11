Події

14:53 11.12.2022

В Одесі не працюють 43 малих котелень із 140 наявних, у місті розгорнуто понад 250 "пунктів незламності" - мер

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В Одесі не працюють 43 малих котелень із 140 наявних, у місті розгорнуто понад 250 "пунктів незламності" - мер

В Одесі все ще не працюють 43 котелень із 140 наявних у місті, повідомив мер міста Геннадій Труханов.

"Обстановка змінюється постійно. Основне завдання - утримати критичну інфраструктуру - вода, тепло, роботу насосних і котелень", - сказав Труханов у відеозверненні в неділю.

За його словами, в місті знову запускаються насосні станції, однак для відновлення водопостачання потрібен час, тому воду одеситам поки що підвозять машинами.

"Після стрибків напруги були перезапущені котельні. Поки не працюють 43 малих котелень - зі 140 наявних. Але повторюю - ситуація постійно змінюється", - наголосив мер.

Він запевнив, що енергетики працюють над тим, щоб в будинки одеситів якомога швидше повернулося світло, а також зазначив, що в місті розгорнуто понад 250 "пунктів незламності", які в суботу відвідали понад 15 тисяч осіб.

"Працюють всі комунальні служби. Тому ситуація повністю контрольована, хоча і непроста", - підсумував Труханов.

Теги: #одеса #ситуація

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