Російські окупанти обстріляли територію Миколаївської області з РСЗВ, постраждалих немає - глава ОВА

Російські окупанти ввечері 10 грудня обстріляли територію Миколаївської області з реактивних систем залпового вогню, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Учора, 10 грудня, о 22:20 ворог завдавав ударів з РСЗВ по відкритій території населеного пункту Куцурубської громади. Руйнувань і постраждалих немає", - написав Кім в телеграм-каналів неділю вранці.

За його словами, у м.Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч пройшли відносно спокійно.