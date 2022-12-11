На Харківщині рятувальники гасять велику пожежу в житловому будинку барачного типу, всередині може бути людина - ДСНС

Уранці в неділю, 11 грудня, в с.Лісове Харківської області почалася пожежа в одноповерховому житловому будинку барачного типу на вул. Молодіжна.

Як повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області, повідомлення про загоряння, не пов'язане з бойовими діями, надійшло о 5:10.

"На момент прибуття рятувальників горів дах багатоквартирного житлового будинку на площі пожежі 400 кв.м. На місці працюють 5 відділень ДСНС на автоцистернах", - йдеться в повідомленні.

О 7:15 вогонь було локалізовано, триває ліквідація.

За інформацією сусідів, на місці пожежі, можливо, є людина, рятувальники проводять пошуки.

Причина виникнення пожежі встановлюється.