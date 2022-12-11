Втрати окупантів за добу становлять 380 осіб, 2 танки, 3 бойові машини та 10 БПЛА - Генштаб ЗСУ

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу становили близько 380 людей особового складу, а з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок неділі, 11 грудня, - близько 94 тис. 140 осіб, повідомляється в Facebook Генерального штабу Збройних сил України.

Крім того, за минулу добу РФ втратила в Україні 2 танки, 3 бойові броньовані машини (ББМ), а з початку повномасштабного вторгнення – 2942 і 5920 одиниць відповідно.

За добу в Україні було знищено одну артилерійську систему окупантів та 5 одиниць автомобільної техніки (зокрема цистерни з паливно-мастильними матеріалами), збито 10 БПЛА.

А загалом із початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 1928 артилерійських систем, 397 РСЗВ, 211 засобів протиповітряної оборони, 4540 автомобілів і автоцистерн, 167 одиниць спецтехніки та 16 суден. Знищено 281 літак та 264 вертольоти, збито 1613 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 592 крилаті ракети.