Події

08:54 11.12.2022

На Луганщині окупанти посилюють мобілізацію місцевого населення

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На всій тимчасово окупованій території Луганської області російська окупаційна влада посилює мобілізацію місцевого населення, застосовуються репресії, повідомили у Луганській ОВА.

"Окупанти у Хрустальному, Сорокиному та Міловому посилено мобілізують чоловіків", - сказано в повідомленні в телеграм-каналі ОВА в неділю вранці.

Зокрема, на Сєвєродонецькому напрямку росіяни посилили заходи примусової мобілізації. У Хрустальному збільшилася кількість патрулів, які перевіряють документи у чоловіків, вручають повістку та відвозять до пункту збору мобілізованих. У Міловому повістки вручають майже всім. "Окупанти не дивляться на вік, стан здоров'я та кількість дітей у мобілізованих", - наголосили в Луганській ОВА.

Зазначається, що у Сорокиному зафіксовано факти публічного побиття тих, хто добровільно відмовляється від мобілізації – до військкоматів їх доставляють насильно.

"Аби протидіяти численним випадкам дезертирства в підрозділах окупаційних військ росіяни розсилають смс повідомлення абонентам мобільної мережі "лугаком" із попередженням щодо кримінальної відповідальності за залишення місць несення служби та пунктів постійної дислокації військових частин", – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що у Сєвєродонецьку розпочалися заходи щодо підготовки до зими. "Звісно, що це не відновлення котельних та теплотрас. Так званим "урядом лнр" затверджено порядок надання компенсаційних виплат на придбання твердого палива (вугілля/дров) в опалювальному періоді 2022-2023 років. Також встановлено граничну ціну на дрова хвойної породи для сєвєродончан", - повідомили в ОВА.

 

 

 

Теги: #зведення #луганська_область

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