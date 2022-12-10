Кабмін додатково виділив 657 млн грн на гранти у рамках "єРоботи"

Уряд на засіданні 9 грудня додатково виділив 657 млн грн для надання грантів у рамках проєкту "єРобота", зокрема 398,5 млн грн – на створення або розвиток переробних підприємств та 203,7 млн грн – мікрогранти на створення або розвиток власного бізнесу за програмою "Власна справа".

"Розвиток переробки – наша стратегічна мета, ми інвестуємо у цей напрям, щоб виробляти та експортувати більше готової продукції з більшою часткою доданої вартості", – наводяться в повідомленні Мінекономіки у суботу слова першого віцепрем'єра – міністра економіки Юлії Свириденко.

Крім того, ще 54,8 млн грн у зазначеній сумі - гранти на створення або розвиток бізнесу з садівництва, виноградарства та вирощування ягід.

За оцінками Мінекономіки, в результаті реалізації одержувачами цих грантів своїх проєктів загалом буде створено понад 2,5 тис. нових робочих місць.

Як повідомлялося, проєкт "єРобота" включає 6 грантових програм, спрямованих на стимулювання підприємницької діяльності. Зокрема це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення та розвиток переробних підприємств, закладку саду та виноградарства, тепличного господарства, підтримки ІТ-стартапів та старту в ІТ-сфері.

Подати заявку на отримання гранту можуть як активні підприємці, так і люди, які не мають досвіду ведення бізнесу. Прийом заявок здійснюється через Портал Дія.