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17:06 10.12.2022

Президент Європарламенту про арешт віцепрезидента у справі про корупцію: ЄП проти корупції, зробимо все, щоб правосуддя взяло гору

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Президент Європарламенту про арешт віцепрезидента у справі про корупцію: ЄП проти корупції, зробимо все, щоб правосуддя взяло гору

 Президент Європейського парламенту Роберта Метсола запевняє, що Європарламент виступає проти корупції і за співпрацю з правоохоронними органами.

Так вона в суботу на своїй сторінці в Твіттері прокоментувала інформацію про те, що віцепрезидент ЄП Єва Кайлі (Греція, група соціал-демократів) була заарештована бельгійськими правоохоронними органами на гарячому в рамках розслідування справи про корупцію на користь Катару.

"Наш Європейський парламент рішуче виступає проти корупції. На цьому етапі ми не можемо коментувати будь-які поточні розслідування, окрім як підтвердити, що ми співпрацюємо і будемо повною мірою співпрацювати з усіма відповідними правоохоронними та судовими органами. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб сприяти звершенню правосуддя", - написала Метсола.

Як повідомлялося, федеральна прокуратура Бельгії заарештувала віцепрезидента Європарламенту Кайлі, затримавши її на гарячому в рамках розслідування корупції в інтересах Катару. Поліція також провела обшуки в 16 місцях в Брюсселі, заарештувавши для допиту чотирьох людей. Ця операція пов'язана з можливим хабарництвом з боку Катару.

Теги: #корупція #європарламент #метсола_роберта

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