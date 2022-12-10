Події

16:09 10.12.2022

В Україні День прав людини відзначатимуть 10 грудня - указ

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В Україні День прав людини відзначатимуть 10 грудня - указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про День прав людини, який щорічно відзначатиметься в країні 10 грудня.

Як зазначається в указі від 9 грудня №854/2022, День прав людини встановлено в Україні з метою "утвердження та забезпечення прав і свобод людини, що є головним обов'язком держави, посилення консолідації українського суспільства". Крім того, указ підписаний на підтримку рішення Генеральної Асамблеї ООН про святкування 10 грудня Дня прав людини на честь ухвалення Загальної декларації прав людини.

Указ розміщений на сайті глави держави і набуває чинності з дня його опублікування.

Теги: #указ #права_людини

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