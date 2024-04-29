Україна вкотре уточнила інформацію про відступ від зобов'язань за Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод

Україна вкотре уточнила інформацію про відступ від зобов'язань за Конвенцією про захист прав людини та основних свобод і за Міжнародним пактом про громадянські і політичні права, інформує пресслужба Міністерства закордонних справ у відповідь на запити ЗМІ.

"МЗС України періодично та на регулярній основі надсилає міжнародним організаціям підготовлену Міністерством юстиції України інформацію щодо відступу від зобов'язань за Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод та за Міжнародним пактом про громадянські і політичні права.

На виконання положень Конвенції та Пакту, відповідне інформування здійснюється нашою державою починаючи з 2015 року у звʼязку зі збройною агресією РФ проти України. Ця регулярна практика продовжилася і з лютого 2022 року в зв’язку з початком повномасштабного вторгнення і введенням у нашій державі воєнного стану", - роз'яснюється в заяві.

Зазначається, що інформування здійснюється на регулярній основі після продовження терміну дії воєнного стану в Україні.

"У квітні 2024 року Україна вкотре уточнила перелік наявних обмежень і зменшила його. Це інформування стало вже двадцятим з 2015 року", - наголошує пресслужба зовнішньополітичного відомства, уточнивши, що всі зроблені Україною повідомлення про відступ від зобов'язань перебувають у відкритому доступі на сайтах Ради Європи та ООН.

Джерела: https://mfa.gov.ua/news/komentar-pressluzhbi-mzs-shchodo-regulyarnogo-informuvannya-pro-vidstup-vid-zobovyazan-za-konvenciyeyu-pro-zahist-prav-lyudini-i-osnovopolozhnih-svobod-i-za-mizhnarodnim-paktom-pro-prava

https://www.coe.int/en/web/conventions/by-non-member-states-of-the-coe-or-the-european-union?module=declarations-by-treaty&numSte=005&codeNature=10&codePays=U

https://treaties.un.org/Pages/CNs.aspx?cnTab=tab2&clang=_en