На відновлення енергозабезпечення Одеси буде потрібно більше часу ніж зазвичай – заступник голови ОП Тимошенко

Ситуація з енергопостачанням в Одесі наразі залишається важкою, але контрольованою, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"На відновлювальні роботи буде потрібно більше часу, ніж зазвичай. Просимо з розумінням поставитися до ситуації, що склалася. Влада і комунальники працюють цілодобово. Ми вже відновлюємо зруйноване", - написав Тимошенко в телеграм-каналі в суботу.

За його словами, станом наразі місто знеструмлене, загоєні тільки об'єкти критичної інфраструктури: лікарні, пологові будинки, котельні та насосні станції.

Водночас, за словами Тимошенка, в Одесі та інших населених пунктах Одеської області працюють всі пункти незламності.

Цю інформацію пізніше підтвердили в НЕК "Укренерго".

"Сьогодні вночі ворог завдав нових ударів по енергетичних об'єктах в Одеській області. Пошкоджено частину магістральних високовольтних мереж та обладнання, внаслідок чого було знеструмлено споживачів м.Одеси та області. Поки що ситуація в регіоні дуже складна. Ремонтні бригади НЕК "Укренерго" працюють над поданням електроживлення на об'єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканал, очисні споруди. Але відновлення електроживлення для побутових споживачів може зайняти більше часу через великий обсяг пошкоджень", -повідомляється на сторінці "Укренерго" у Facebook у суботу.