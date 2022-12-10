Події

12:40 10.12.2022

Чистий відтік населення з України цього тижня зріс до 18 тис.

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Чистий відтік населення з України цього тижня зріс до 18 тис.

 Потік на виїзд з України через західний її кордон з 3 до 9 грудня скоротився приблизно на 6 тис. осіб порівняно з попереднім тижнем – до 243 тис. осіб, тоді як потік на в'їзд – приблизно на 8 тис., до 225 тис., повідомила Держприкордонслужба у Facebook.

Таким чином, за даними відомства, цього тижня з новими масованими російськими обстрілами енергоінфраструктури і тривалими відключеннями електроенергії тенденція відтоку людей з країни знову трохи посилилася – він становив 18 тис. порівняно з 16 тис. тижнем раніше і 10 тис. і 8 тис. в два попередні тижні.

Прикордонна служба Польщі також зафіксувала за останні сім днів чистий відтік з України – 11 тис. осіб, проте тижнем раніше він був більшим - 13 тис., тоді як у два попередні тижні по 4 тис.

За даними польського відомства, тижневий потік з України до Польщі скоротився зі 162 тис. осіб до 156 тис., тоді як зворотний потік із Польщі в Україну – зі 149 тис. до 145 тис. людей.

Загалом із початку війни до Польщі з України прибуло 8,301 млн людей, тоді як у зворотному напрямку прослідувало 6,466 млн.

Кількість легкових авто, що перетнули західний кордон України, за даними Держприкордонслужби, скоротилася цього тижня з 134 тис. до 132 тис., тоді як оформлених транспортних засобів з гуманітарними вантажами зросла c 510 до 524.

Як повідомлялося, з 10 травня потік на в'їзд в Україну через західний її кордон майже місяць щодня стійко перевищував потік на виїзд. Чистий приплив за цей час становив 188 тис. людей. У наступні тижні такої однозначної тенденції вже не було, за винятком тижня початку нового навчального року, коли чистий приплив становив рекордні 47 тис. людей.

Але загалом статистика свідчила про поступове повернення українців додому: чистий приплив за період з 10 травня до 23 вересня становив 409 тис. людей.

Уперше з 10 травня кількість українців, що виїхали з України, за тиждень перевищила кількість тих, хто в'їхав, наприкінці вересня. Тоді чистий відтік становив одразу 28 тис. осіб, і однією з можливих причин цього була реакція на мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях. Пізніше ймовірною причиною відтоку були масовані обстріли енергетичної інфраструктури. Загалом чистий відтік становив 106 тис. людей.

Згідно з даними УВКБ ООН на 6 грудня, загалом із України з початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 16,088 млн людей, з них до Польщі - 8,04 млн, Росії (дані на 3 жовтня) – 2,852 млн людей, Угорщини – 1,854 млн людей, Румунії – 1,624 млн людей, Словаччини – 985,3 тис. людей, Молдови – 714,6 тис. людей, Білорусі – 16,7 тис. людей.

Водночас в Україну, за даними ООН, з 28 лютого до 6 грудня в'їхало (без урахування даних Угорщини, РФ і Білорусі) 8,31 млн людей.

Теги: #потік #держприкордонслужба

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