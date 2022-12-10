У Луганській області встановлено загибель 415 мирних жителів за час повномасштабної агресії РФ

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив про 415 встановлених фактів загибелі мирних жителів регіону внаслідок повномасштабної агресії РФ, але зазначив, що масштаби військових злочинів окупантів можна буде встановити тільки після звільнення території області.

"Ми ще не знаємо, що на нас очікує після деокупації рідної Луганщини. Вже зафіксовано багато фактів катувань та викрадення жителів регіону. 415 офіційно встановлених загиблих під час ворожої агресії, сотні могил у дворах, тортури та зникнення. Відомі факти, коли луганчани, що не евакуювалися, перебували у катівнях по два місяці. Але масштаби злочину росіян на дружньому для них Донбасі ми зможемо оцінити вже після визволення", - йдеться в повідомленні Гайдая, опублікованому в телеграм-каналі Луганської обладміністрації в суботу.

Водночас він висловив переконання, що покарання за військові злочини злочинці понесуть обов'язково. "Українці мають беззаперечну підтримку країн-лідерів та багатьох інших держав. Ми переможемо, повернемося до мирного життя і вимагатимемо справедливого покарання за усіх, чиї права були обмежені, а життя скорочено росіянами", - додав Гайдай.