Ворог дронами-камікадзе атакував енергетичні об'єкти на Одещині, без е/е залишилися тисячі абонентів

Російські війська в ніч на суботу дронами-камікадзе атакували енергетичні об'єкти на Одещині, без електроенергії залишилися тисячі абонентів, повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Вночі ворог атакував південь країни дронами-камікадзе. Продовжуючи техногенний терор вдарив по об'єктах енергетичної інфраструктури в Одеській області, завдавши суттєвих руйнувань і залишивши без електрики тисячі споживачів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, інформації щодо постраждалих немає.

Наразі триває робота рятувальних і відновлювальних служб.

В ОК "Південь" уточнили, що українська протиповітряна оборона чотири "Shahed-136" збила над Херсонщиною, чотири - над Миколаївщиною та ще два - над Одещиною.