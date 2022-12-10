На Закарпатті прикордонники ліквідували канал незаконного переправлення громадян із України до Словаччини

Закарпатські прикордонники ліквідували канал незаконного перенаправлення громадян з України до Словаччини, повідомила пресслужба міністерства внутрішніх справ (МВС).

"На Закарпатті оперативні співробітники Чопського прикордонного загону викрили на місці злочину організатора переправлення через кордон чоловіків призовного віку, а також провідника, який мав довести "клієнтів" безпосередньо до державного кордону", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що фігуранти за грошову винагороду мали організувати та переправити через кордон трьох чоловіків – мешканців Харківщини. Вартість такої послуги становила $3 тис. США за особу. Перетин кордону планувався в Ужгородському районі.

Зазначається, що організатора було затримано у місті Ужгороді під час безпосереднього отримання від "клієнтів" коштів у розмірі $6 тис. США, а провідника – в особистому будинку у смт Великий Березний під час обшуку. Ухилянти, станом на ту годину, також перебували біля будинку переправника.