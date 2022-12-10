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00:58 10.12.2022

США ввели санкції проти голови ОАСК Вовка

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США ввели санкції проти голови ОАСК Вовка

Державний департамент США у п'ятницю оголосив про введення санкцій проти голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та двох членів його родини, передає видання "Європейська правда" з посиланням на Держдеп.

"Державний департамент США вносить Вовка до списку санкцій через вимагання хабарів в обмін на втручання в судові та інші державні процеси", - йдеться в повідомленні відомства.

Як зазначається, санкції запроваджено в рамках так званого "закону Магнітського", який передбачає покарання для людей, причетних до масштабної корупції, переслідувань та порушень прав людини, та передбачають заборону на в'їзд до Сполучених Штатів.

Як повідомлялося, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) направив до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт щодо голови та суддів Окружного адміністративного суду м.Києва (ОАСК), обвинувачених у зловживаннях у змові з низкою інших осіб з метою захоплення державної влади, перешкоджання роботі кваліфікаційної комісії суддів (ВККСУ), а також участі у злочинній організації та зловживанні впливом.

Раніше НАБУ повідомляло про вручення підозри голові ОАСК Павлу Вовку, його заступникам Євгену Аблову та Володимиру Келеберді, чотирьом суддям та екс-главі Державної судової адміністрації Зіновію Холоднюку. За даними слідства, підозри в захопленні державної влади вручалися 12 особам.

"Ці особи, всього 12, діяли в рамках злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВСП) та створення штучних перешкод у їх роботі ", - повідомлялося на сторінці НАБУ у Facebook.

Главі ОАСК інкримінується ч.3 ст.27, ст.351-2 (організація перешкоджання діяльності ВСП, ВККСУ), ч.3 ст.27 ч.2 ст.375 (організація винесення суддею свідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали чи ухвали) , ч.2 ст.376 (втручання у діяльність судових органів) Кримінального кодексу України. Його заступнику інкримінується ч.5 ст.27, ст.351-2 (пособництво у перешкоджанні діяльності ВСП, ВККСУ, ч.2 ст.376 КК, решті суддів ОАСК – ст.351-2, ч.2 ст.375 КК, судді Суворівського районного суду м. Одеси – ст.351-2, ч.2 ст.375 КК.

За версією слідства, злочинна організація приймала рекомендаційні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних та бізнесових кіл. "Зокрема, для цього глава ОАСК використав схему з подання штучних адміністративних позовів від підставних громадських організацій або осіб до свого ж суду з подальшим їх розглядом із визначеним результатом", - повідомляється на сторінці САП у Facebook.

Пізніше НАБУ оприлюднило відеосюжет, в якому йдеться, зокрема, про п'ять епізодів задокументованої протиправної діяльності суддів ОАСК та інших судів. 21 липня було оприлюднено ще один сюжет, до якого увійшли матеріали про навмисне перешкоджання головою ОАСК проведенню конкурсу на посаду голови ДСА.

Теги: #сша #україна #санкції #оаск

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