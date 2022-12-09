Події

21:48 09.12.2022

Бельгійська поліція заарештувала віцепрезидента Європарламенту за підозрою у корупції в інтересах Катару

2 хв читати
Бельгійська поліція заарештувала віцепрезидента Європарламенту за підозрою у корупції в інтересах Катару

Федеральна прокуратура Бельгії заарештувала віцепрезидента Європарламенту Єву Кейлі (група соціал-демократів, Греція), затримавши її на місці злочину в рамках розслідування корупції в інтересах Катару.

Як повідомляє в п'ятницю бельгійський телеканал RTV, за даними федеральної прокуратури, Кейлі підозрюється в корупції і затримана на місці злочину. Крім того, раніше поліція також провела обшуки у 16 місцях у Брюсселі, заарештувавши для допиту чотирьох осіб. Ця операція пов'язана з можливим хабарництвом з боку Катару.

Зокрема, раніше було допитано помічника Кейлі, якого поліція називає "F.G". У минулому він працював на італійського депутата Європарламенту П'єра Антоніо Панцері та бере активну участь у некомерційній організації "Боротьба з безкарністю", в будівлі якої, як повідомляється, вранці у п'ятницю було проведено обшук, як і в будинку Панцері. У його будинку було вилучено майже EUR500 тис. готівкою.

Інші двоє заарештованих - лобіст, ім'я якого не називається, та профспілковий діяч Лука Візентіні. Останній минулого місяця був обраний генеральним секретарем Міжнародної конфедерації профспілок (МКП), що налічує 200 мільйонів членів у всьому світі.

Єва Кейлі - колишня телеведуча, з 2014 року - депутат Європарламенту від грецької партії ПАСОК, член групи S&D. Цього року вона також зайняла крісло віцепрезидента Європейського парламенту, відповідаючи, зокрема, за відносини з Близьким Сходом.

За деякими даними, Катар, який наразі приймає чемпіонат світу з футболу, намагався вплинути на рішення Європейського парламенту, даючи великі суми грошей. Під час обшуків слідчі вилучили загалом близько EUR600 тисяч готівкою, велику кількість комп'ютерної техніки та декілька мобільних телефонів.

Теги: #арешт #європарламент #бельгія #віцепрезидент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:29 08.12.2022
ВАКС заарештував із альтернативою застави екснардепа Грановського, який контролював чиновників Одеської міськради

ВАКС заарештував із альтернативою застави екснардепа Грановського, який контролював чиновників Одеської міськради

17:14 29.11.2022
Павелка та генсекретаря УАФ підозрюють у заволодінні 26,5 млн грн – Офіс генпрокурора

Павелка та генсекретаря УАФ підозрюють у заволодінні 26,5 млн грн – Офіс генпрокурора

06:59 28.11.2022
Бельгія надасть 150 тис. євро допомоги для підтримки української культури

Бельгія надасть 150 тис. євро допомоги для підтримки української культури

20:34 27.11.2022
Прем'єр Бельгії відвідав Бородянку та Бучу Київської області

Прем'єр Бельгії відвідав Бородянку та Бучу Київської області

19:16 26.11.2022
Прем'єр-міністри України та Бельгії обговорили використання заморожених російських активів для майбутнього відновлення

Прем'єр-міністри України та Бельгії обговорили використання заморожених російських активів для майбутнього відновлення

15:55 26.11.2022
Бельгія і Франція виділяють EUR10 млн і EUR6 млн на програму "Зерно з України"

Бельгія і Франція виділяють EUR10 млн і EUR6 млн на програму "Зерно з України"

13:43 26.11.2022
Напередодні зими Бельгія виділяє нову гуманітарну та військову допомогу Україні - прем'єр-міністр

Напередодні зими Бельгія виділяє нову гуманітарну та військову допомогу Україні - прем'єр-міністр

13:30 26.11.2022
Бельгія поставить в Україну енергообладнання - Зеленський

Бельгія поставить в Україну енергообладнання - Зеленський

11:49 26.11.2022
До Києва прибув прем'єр-міністр Бельгії

До Києва прибув прем'єр-міністр Бельгії

14:42 24.11.2022
Європарламент вирішив не приймати закордонні паспорти, видані РФ на окупованих територіях України та Грузії

Європарламент вирішив не приймати закордонні паспорти, видані РФ на окупованих територіях України та Грузії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський подякував Байдену за черговий пакет військової допомоги

Зеленський: Завдання України - залучити світ до реалізації мирної формули

Російські окупанти фактично зруйнували Бахмут - Зеленський

США виділяють Україні $275 млн як військову допомогу - Білий дім

Прем'єр Великої Британії пообіцяв найближчими тижнями поставити Україні ракети ППО малої дальності - Даунінг-стріт

ОСТАННЄ

Схвалений профільним комітетом ВР законопроєкт про заборону діяльності російської церкви не передбачає заборони УПЦ - Потураєв

Дорожні служби розпочали відновлення мосту на ділянці траси М-14 між Миколаєвом і Херсоном - К. Тимошенко

До нового пакета військової допомоги США Україні увійшли боєприпаси для HIMARS, 80 тис. снарядів калібру 155 мм - Пентагон

"ДТЕК" анонсував нові графіки стабілізаційних відключень у Києві

Зеленський подякував Байдену за черговий пакет військової допомоги

Заступник генсека ООН Гріффітс відвідає Україну 12-15 грудня

США включили до санкційних списків ПКС РФ, Командування військово-транспортної авіації Росії - Мінфін

Зеленський: Завдання України - залучити світ до реалізації мирної формули

Російські окупанти фактично зруйнували Бахмут - Зеленський

На Рівненщині на міні підірвався причіп трактора - голова ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА