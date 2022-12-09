Бельгійська поліція заарештувала віцепрезидента Європарламенту за підозрою у корупції в інтересах Катару

Федеральна прокуратура Бельгії заарештувала віцепрезидента Європарламенту Єву Кейлі (група соціал-демократів, Греція), затримавши її на місці злочину в рамках розслідування корупції в інтересах Катару.

Як повідомляє в п'ятницю бельгійський телеканал RTV, за даними федеральної прокуратури, Кейлі підозрюється в корупції і затримана на місці злочину. Крім того, раніше поліція також провела обшуки у 16 місцях у Брюсселі, заарештувавши для допиту чотирьох осіб. Ця операція пов'язана з можливим хабарництвом з боку Катару.

Зокрема, раніше було допитано помічника Кейлі, якого поліція називає "F.G". У минулому він працював на італійського депутата Європарламенту П'єра Антоніо Панцері та бере активну участь у некомерційній організації "Боротьба з безкарністю", в будівлі якої, як повідомляється, вранці у п'ятницю було проведено обшук, як і в будинку Панцері. У його будинку було вилучено майже EUR500 тис. готівкою.

Інші двоє заарештованих - лобіст, ім'я якого не називається, та профспілковий діяч Лука Візентіні. Останній минулого місяця був обраний генеральним секретарем Міжнародної конфедерації профспілок (МКП), що налічує 200 мільйонів членів у всьому світі.

Єва Кейлі - колишня телеведуча, з 2014 року - депутат Європарламенту від грецької партії ПАСОК, член групи S&D. Цього року вона також зайняла крісло віцепрезидента Європейського парламенту, відповідаючи, зокрема, за відносини з Близьким Сходом.

За деякими даними, Катар, який наразі приймає чемпіонат світу з футболу, намагався вплинути на рішення Європейського парламенту, даючи великі суми грошей. Під час обшуків слідчі вилучили загалом близько EUR600 тисяч готівкою, велику кількість комп'ютерної техніки та декілька мобільних телефонів.