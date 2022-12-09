Події

20:24 09.12.2022

Російські окупанти фактично зруйнували Бахмут - Зеленський

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Російські окупанти фактично зруйнували Бахмут - Зеленський

Окупанти фактично зруйнували Бахмут, сказав у відеозверненні у п'ятницю президент України Володимир Зеленський.

"Фронтова ситуація залишається дуже важкою на ключових напрямках на Донбасі - Бахмут, Соледар, Мар'їнка, Кремінна... На землі цих районів уже давно не залишилося живого місця - не пошкодженого снарядами та вогнем. Окупанти фактично зруйнували Бахмут - ще одне місто Донбасу, яке російська армія перетворила на випалені руїни", - сказав він.

Зеленський подякував "усім нашим героям, усім солдатам і командирам, які тримають фронт на цих напрямках, відбивають атаки і завдають ворогові відчутних втрат - у відповідь на те пекло, яке зайшло в Україну під російським прапором".

Теги: #війна #бахмут

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